داعية: فتاوى منع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم لا تنطبق على هذا الزمان (فيديو)
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:52 م
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن البعض يستدل بكلام الفقهاء قديمًا بمنع تهنئة الأخوة الأقباط، وكلام الفقهاء في هذا الأمر كان صوابًا بالنسبة لزمنهم، في ظل تقسيم البلاد إلى ديار إسلام وديار كفر، أما في هذا الزمان فلا يوجد ديار كفار وديار إسلام، ولذلك أحكام حرمة التهنئة لا تنطبق على هذا الزمن.
وتابع "عبد الرازق"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القرآن أمر المسلمين ببر غير المسلمين، وتهنئة الأقباط لا يعني الإقرار بمعتقدهم، والدليل على ذلك أن نصاري نجران قاموا بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يومًا، متسائلًا: "هل هذا إقرار على المعتقد؟".
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