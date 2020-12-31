داعية: فتاوى منع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم لا تنطبق على هذا الزمان (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن البعض يستدل بكلام الفقهاء قديمًا بمنع تهنئة الأخوة الأقباط، وكلام الفقهاء في هذا الأمر كان صوابًا بالنسبة لزمنهم، في ظل تقسيم البلاد إلى ديار إسلام وديار كفر، أما في هذا الزمان فلا يوجد ديار كفار وديار إسلام، ولذلك أحكام حرمة التهنئة لا تنطبق على هذا الزمن.



