السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: نبدأ فيه صفحة جدیدة من العمل والبناء

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.





وقال "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة العربیة￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فيه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي".



