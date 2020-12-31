السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: نبدأ فيه صفحة جدیدة من العمل والبناء
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:38 م
أمنية فوزي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقال "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة العربیة￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فيه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي".
وتابع: "وإنني أنتهز هذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون هذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن، كل عام وأنتم بخیر".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا