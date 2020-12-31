إصابة كريم العدل وزوجته بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن المخرج كريم العدل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد زوجته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "العدل" قائلا: "أنا وميرا دياب حصلنا للتو على نتيجة اختبار إيجابي لفيروس كورونا، يرجى اختبار نفسك اذا كنت على اتصال معي أو مع زوجتي في الاسبوع الماضي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج كريم مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

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