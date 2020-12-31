رامز جلال يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2021

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هنأ الفنان رامز جلال جمهور بالعام الميلادي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "جلال" قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين وعلى الخير متجمعين وفي عشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين.. قولوا امين (وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر).



يذكر أن الفنان رامز جلال شارك في شهر رمضان الماضي من خلال برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والذي أحدث ضجة فور عرضه.