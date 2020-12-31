رامز جلال يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأ الفنان رامز جلال جمهور بالعام الميلادي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "جلال" قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين وعلى الخير متجمعين وفي عشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين.. قولوا امين (وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر).

يذكر أن الفنان رامز جلال شارك في شهر رمضان الماضي من خلال برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والذي أحدث ضجة فور عرضه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر العام الجديد 2021 اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ نصف ساعة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. البرومو الرسمي لبرنامج المقالب"رامز في الشلال" (فيديو)

رامز جلال يروج لبرنامجه الرمضاني ''رامز مجنون رسمي"

أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "مجنون رسمي"

رامز جلال يعلن تصدر برنامجه تيرند يوتيوب في أكثر من دولة

برومو 'رامز مجنون رسمي' يتجاوز الـ26 مليون مشاهدة

برومو رامز مجنون رسمي يتخطى حاجز الـ 26 مليون مشاهدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»