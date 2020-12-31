نسرين طافش تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديد 2021

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هنأت الفنانة نسرين طافش جمهورها، بالعام الميلادي الجديد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "طافش" قائله: "كل عام وانتم بخير".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية مشاركتها في فيلم" نادى الرجال السرى"، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.