متحدث الوزراء: القانون لا يسمح بالمد في طلبات التصالح مرة اخرى (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحق في مد فترة التصالح لمدة مماثلة.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء قام بمد مهلة التصالح لـ3 شهور أخرى، وهذه آخر مهلة، لأن القانون لا يتيح المزيد من المد، ولن تكون في صالحة مجلس الوزراء هذا الامر، لأن القانون لا يسمح.

وأضاف: "من يتقدم بطلبات التصالح في شهر يناير سيدفع 30% من قيمة التصالح كدليل على الجدية، ومن يتأخر ويدفع في شهر فبراير سيدفع 35%، ومن يتقدم للتصالح في شهر مارس سيدفع 40% من القيمة الاجمالية للتصالح.

ولفت إلى أن أعداد مخالفات البناء المرصودة تتراوح ما بين 3 ملايين وحدة و3.4 مليون وحدة، وحتى الآن تقدم 2.6 مليون طلب تصالح، وهذا الرقم كبير نسبيًا.

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