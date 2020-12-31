إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تأكد إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم، بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب إصابة وائل الإبراشي المذيع معها في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.

وكانت نجوى إبراهيم قد شاركت مع حسام حسين حلقة من برنامج "التاسعة" عقب إصابة الإعلامي وائل الإبراشي.

برنامج "التاسعة" يعرض على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة الـ9 مساء ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وتشارك معه الإعلامية نجوى إبراهيم.

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