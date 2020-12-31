كيف استعدت الدولة للعام الجديد أمنيًا؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تستقبل الدولة المصرية، العام الجديد، بعدة إجراءات أمنية خاصةً مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا قررت إلغاء الاحتفالات وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع والطرق لحماية المواطنين.

فرغم قرار الحكومة المصرية، بإلغاء احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، فقد كثفت وزارة الداخلية، جهودها لتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة والمنشآت السياحية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

إلغاء احتفالات رأس السنة
قررت الدولة المصرية، إصدار عدة قرارات لاستقبال العام الجديد تتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إلغاء إقامات حفلات رأس السنة 2021 وذلك بجميع الفنادق والأماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات، وهو ما جعل إقامة الحفلات ستكون عبر التلفاز والإنترنت فقط.

تكثيف أمني
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية.

انتشار القوات في الطرق
واعتمد خطط مستدامه لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

تأمين المنشآت
وتعزز أجهزة الشرطة من تواجدها بكافة ربوع البلاد في ليلة رأس السنة، لتأمين كافة المنشآت الحكومية والميادين والمحاور الرئيسية، والتصدي بحسم لأي محاولات للخروج عن القانون، حيث يتفقد مدراء الأمن الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، والتشديد على اليقظة وحسن معاملة المواطنين.

استهداف المخالفين
وتستهدف الجهات المعنية أية مخالفات لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وشدد مدبولي، على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

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