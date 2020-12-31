محمد عساف يطرح أحدث أغانيه بعنوان "فلسطين انت الروح"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
طرح الفنان محمد عساف، أحدث اغانية كليب " فلسطين انتِ الروح " وهى من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار واشراف انس النجار، وتم تصوير الكليب في لندن تحت إدارة المخرج احمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

يأتي إطلاق هذا العمل مع بداية العام الجديد 2021، للتأكيد على إن الشعب الفلسطيني متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق،حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

كلمات الاغنية
"فلسطين انتِ الروح ونن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا
فلسطين نفديكى بعينينا، فلسطين انتِ الروح ونن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين
هلا والله ويا هلا... بالأصل والمرجلة، هالفلسطيني المهيوب مين بالدنيا بيجهلا
فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي، والكلمة ان طلعت على شفافي، توقف الدنيا بأكملا".

وتم إطلاق أغنية فلسطين انتِ الروح على القناة الرسمية لمحبوب العرب الفنان محمد عساف " اليوتيوب " وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى كافة الإذاعات الفلسطينية والعربية والخليجية.

يشار إلى إن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية " اني مثل مرايتك " من كلمات رامي العبودي ومن الحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر شباط 2021.

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الكلمات المفتاحية

محمد عساف فلسطين انت الروح جلة الفنان محمد عساف العام الجديد 2021

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