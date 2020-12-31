قرار جديد من الكهرباء بشأن طلبات التحويل إلى العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد عصام
في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية مارس القادم 2021 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
ونظرا  للاقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر مارس القادم 2021 .
وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء
وجدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من مليون ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة .
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

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