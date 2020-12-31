حصاد 2020.. الكبار يتجاوزن موسم كورونا بنجاحات والأهلي والزمالك يتقاسمان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
محمد زويد

ساعات قليلة ويبدأ عام جديد بطموحات جديدة لأغلب فرق العالم، وعلى الرغم من استمرار كوفيد ١٩ كان في ٢٠٢٠ العديد من الأحتفالات من جانب الكبار . 

قبل نهاية ٢٠٢٠ نستعرض بعض الأحداث الكرويه الأكثر أهمية  في العالم:

الاهلي : 

٢٠٢٠ بالرغم من أنها سنه غير مسبوقه في تفشي الوباء إلا أنها من أسعد السنوات للنادي الأهلي.

حيث أستطاع الفريق الاول لكره القدم بنادي الأهلي بتحقيق الثلاثيه الغائبه عن القلعة الحمراء منذ موسم ٢٠٠٧. وتحطيم ٤ ارقام قياسيه الاول هو تحقيق ٢٨ انتصار في موسم واحد، الثاني الوصول إلي ٧٦ هدف في موسم واحد، الثالث وهو دخل شباكه ٨ أهداف في ٣٤ مباره، ويبقا الرقم القياسي الاخير وهو الوصول لصدره الدوري الممتاز برصيد ٨٩ نقطه بفارق ١٨ نقطه عن غريمه التقليدي الزمالك؛ واستطاع المارد الأحمر من تحقيق بطوله الدوري رقم ٤٢، وحصد البطوله الأغلى في القاره الأفريقية  دوري ابطال افريقيا بعد غياب طال لسبع سنوات عن القلعه الحمراء منذ موسم ٢٠١٣ لتصبح النجمه التاسعة، وحصد أخر القابه وهو كأس مصر.

ولم يكتفي المارد الأحمر بالبطولات القاريه و المحليه لكنه استطاع ان يحصد اللقب الاهم في تاريخه "نادي القرن" ؛ ويستعد الأهلي لخوض تجربه كأس العالم للأندية و يسعي لحصد البطوله.


ليفربول :

وبعد حصد ليفربول العام الماضي لبطولة دوري أبطال أوروبا وجاء وصيفا للدوري الإنكليزي استطاع الريدز بقيادة يورغن كلوب أن يحقق لقب البريميرليج بعد غياب طال إلي ٣٠ عام منذ عام ١٩٩٠ ليصبح الدوري رقم ١٩ في تاريخه.

ريال مدريد :

أستطاع  النادي الملكي أن يتوج ببطولة الدوري الإسباني علي الرغم من أنها كانت بداية غير جيده للفريق لكن فور عودة الفرنسي زين الدين زيدان أستطاع النادي الملكي من تحقيق اللقب الغائب عنه ٤ سنوات واستطاع ان ينهي المسابقة متصدرا بفارق ٥ نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

بايرن ميونخ :

أستعاد البايرن لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب طال ٧ سنوات عن اخر تتويج عام ٢٠١٣ ليكون اللقب السادس له ليعادل ليفربول كأكثر ثالث  نادي تتويجا بالأبطال عبر التاريخ، وأستطاع ايضا الفوز بالدوري الألماني للمره الثامنة علي التوالي.

الزمالك :

بداء الفريق المصري عام ٢٠٢٠ بدايه  مثاليه حيث أستطاع الفارس الأبيض تحقيق لقب كأس السوبر الافريقي وبعد أيام قليله من التتويج أستطاع  الفارس الابيض من تحقيق ثاني القابه بالفوز بالسوبر المصري علي غريمه التقليدي النادي الأهلي.

ولم يكتفي الفارس الأبيض بهذه الالقاب لكنه كان يحارب من أجل تحصيل اللقب الأغلى وهو دوري أبطال أفريقيا ولكنه جاء وصيفا في البطولة بعد أن خسر من النادي الأهلي بهدفين لهدف.

وقبل نهايه العام لم تنسي ٢٠٢٠ بطل الدوري الإيطالي للمره التاسعه علي التوالي  يوفينتوس حيث أستطاع  يوفينتوس تحقيق الدوري الإيطالي للمره التاسعه ، والنصر السعودي استطاع ان يحقق السوبر السعودي لأول مره في تاريخه. 

وفي النهاية جائت جوائز الفيفا the Best ٢٠٢٠ الأفضل في العالم كالآتي

أفضل لاعب : جائت بتفوق البولندي ليفاندوفسكي علي ميسي و رونالدو

أفضل حارس : جائت بتفوق نوير علي اوبلاك و اليسون بيكر

أفضل مدرب : حصد الألماني يورغن كلوب الجائزه متفوق علي  الثنائي الألماني هانز فليك و مارسيلو بليسا.

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