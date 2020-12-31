إيران تسجل 128 وفاة و6390 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:27 م
إيران
إيران
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، 128 وفاة، و6390 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى نحو1.225 مليون، وإجمالي الوفيات  إلى 55223 ألف.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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