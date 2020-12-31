عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

حصل نادي انقرة غوجو التركي على توقيع السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.





وتضمن العقد بين الأهلي والنادي التركي، حصول الأخير على خدمات بادجي مجانا لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية البيع.





وذكر العرض التركي انه سيدفع 500 الف دولار بعد انتهاء إعارته حال رغبة النادي التركي في شراء اللاعب.





وأكد مسؤول داخل الأهلي أن العرض وصل النادي الأهلي يوم 16 ديسمبر الجاري بينما سافر اللاعب يوم 26 ديسمبر.







