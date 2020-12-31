الجيش السوداني يسيطر على جميع أراضيه بعد تقدمه على الحدود مع إثيوبيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:06 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات

أكد زير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، اليوم الخميس، أن الجيش بات يسيطر على كل الأراضي السودانية، بعد تقدمع على الحدود مع إثيوبيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد محمد تنقو، أن الجيش لن يفرط بأي جزء من أراضي السودان.

 

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للجلوس مع المسؤولين في إثيوبيا لحل المسائل الحدودية.

 

مازالت أزمة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة، في ظل مساعي السودان لاستعادة أراضيها من أيادي المليشيات الإثيوبية.

 

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".

 

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الأربعاء أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة ابو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.

 

 

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