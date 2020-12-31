رسمياً.. كالياري يحصل على توقيع ناينجولان

غادر الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي كتيبة أنطونيو كونتي وإنضم لفريق نادي كالياري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.









وكان ناينجولان قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق نادي كالياري وقدم مستويات رائعة الأمر الذي جعله يعود إلى الإنتر قبل أن يطلب كالياري إستعادته رسمياً.









وفي بيان نشره العملاق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني قال أن إدارة نادي كالياري تمكنت من الحصول على خدمات ناينجولان لنهاية الموسم.



