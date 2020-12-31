رسمياً.. كالياري يحصل على توقيع ناينجولان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
غادر الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي كتيبة أنطونيو كونتي وإنضم لفريق نادي كالياري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.


وكان ناينجولان قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق نادي كالياري وقدم مستويات رائعة الأمر الذي جعله يعود إلى الإنتر قبل أن يطلب كالياري إستعادته رسمياً.


وفي بيان نشره العملاق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني قال أن إدارة نادي كالياري تمكنت من الحصول على خدمات ناينجولان لنهاية الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناينجولان كالياري إنتر ميلان

أخبار تهمك

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الوزراء: تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع "ناينجولان" رسميا

ناينجولان ينفجر ويحسم مصيره مع إنتر ميلان

ناينجولان يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان بسبب كونتي

صفقة تبادلية تقرب نجم برشلونة من الرحيل للدوري الإيطالي

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وبرشلونة

صفقة تبادلية تقرب برشلونة من ضم نجم إنتر ميلان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

02:34 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»