مقتل رجل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينة منيابوليس الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، مقتل رجل بالرصاص في تبادل لإطلاق النار خلال تفتيش مروري في الجانب الجنوبي من المدينة، وهو أول من يلقى حتفه برصاص الشرطة منذ وفاة جورج فلويد.

وكانت السلطات، كلفت مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيق في الواقعة، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن هوية القتيل أو خلفيته أو عرقيته.

وفي تصريحات صحفية، قال قائد شرطة منيابوليس مداريا أرادوندو: "كان الضباط يجرون تفتيشا مروريا للبحث عن مشتبه به. تشير الشهادات المبدئية للشهود إلى أن الهدف المقصود أطلق النار أولا على ضباط الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه".

وأضاف قائد شرطة منيابوليس، أن الكاميرات الملصقة على ملابس رجال الشرطة كانت تعمل خلال الواقعة، مشيرا إلى أنه سيجري نشر تسجيل مصور اليوم الخميس.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق، في منيابوليس، بسبب عنف الشرطة وامتداد النزعة العنصرية إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة والعالم في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي أسود، في 25 مايو بعد أن جثم رجل شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.