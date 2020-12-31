اندلاع أعمال شغب قرب أثينا باليونان

اندلعت أعمال شغب، مساء أمس الأربعاء، في بلدة أسبروبيرغوس شمال أثينا، بعد الإعلان عن تمديد الحجر الصحي الصارم حتى 6 يناير، وفقًا لموقع aspropyrgosnews.gr اليوناني.

وقد ذكر الموقع اليوناني، أنه تم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 ديسمبر، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا.

وكانت السلطات اليونانية، قررت تمديد هذه الإجراءات، في البداية حتى 30 ديسمبر، ثم حتى 6 يناير.

وبحسب الموقع اليوناني، تجمع معارضو هذه الإجراءات الصارمة، في منطقة جوريتسا أسبروبيرغوس، في مظاهرة سلمية، تم عرضها على الهواء مباشرة على قناة تلفزيونية محلية، ثم بدأ بعض المشاركين في إلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة.

وأوضح الموقع: "تحولت المنطقة الى ساحة قتال. لمدة عشر دقائق سمع دوي متواصل لانفجارات قنابل مولوتوف. وأطلقت الشرطة بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".