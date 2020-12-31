رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع واحد من نجوم القلعة البيضاء في الساعات المتأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء وذلك لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

واتفق الإدارة مع أحمد فتوح على كافة التفاصيل الخاصة ببنود العقد الجديد الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2020 – 2021.

ووقع فتوح على العقود الجديدة في الوقت الذي حصل فيه على مقدم التعاقد مع تعديل القيمة المالية الموجودة في عقده خاصةً أنه كان يتعامل في العقد السابق على فئة الناشئين.