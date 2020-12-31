رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع واحد من نجوم القلعة البيضاء في الساعات المتأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء وذلك لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

واتفق الإدارة مع أحمد فتوح على كافة التفاصيل الخاصة ببنود العقد الجديد الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2020 – 2021.

ووقع فتوح على العقود الجديدة في الوقت الذي حصل فيه على مقدم التعاقد مع تعديل القيمة المالية الموجودة في عقده خاصةً أنه كان يتعامل في العقد السابق على فئة الناشئين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك الدوري المصري الممتاز احمد فتوح

أخبار تهمك

تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة أم باريس.. ديباي يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ أقل من ساعة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي المقبلة

منذ ثلث ساعة

كورتوا يفتح النار على حكم لقاء إلتشي

منذ أقل من ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أيمن حفني يجدد للزمالك وينهي أزمة "العقود القديمة"

مرتضى منصور يشكر أيمن حفني على التجديد للزمالك

المصري يجدد عقد إسلام صلاح 4 مواسم

رسميًا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم

أخبار الزمالك اليوم الإثنين 6 إبريل: تصرف غريب من كهربا.. صفقة مفاجأة على رادار الأبيض.. عمر جابر يقترب من الانتقال للزمالك

أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:59 ص

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

08:31 ص

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»