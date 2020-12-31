عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو على أكثر من لاعب ليكونوا بدلاء فرجاني ساسي متوسط ميدان القلعة البيضاء.









ويخشى مسؤولو نادي الزمالك من الرحيل المفاجئ لساسي الأمر الذي دفع الجهاز الفني لوضع أكثر من بديل على رأسهم إمام عاشور وإسلام جابر بالإضافة إلى يوسف أوباما.









يُذكر أن نادي الدحيل القطري يسعى للحصول على خدمات ساسي وذلك حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الأيام الماضية.



