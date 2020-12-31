شديد البرودة على هذه المناطق.. تعرف على طقس ليلة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في نخل الصغرى 02 والعظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 17
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 24

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