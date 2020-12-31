طليقة مالك التوحيد والنور تتهمه باختطافها وإجهاضها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:59 ص
سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي
هدير حمزة
قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن السيدة "ش. م"، طليقة سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور، والملقي القبض عليه حاليا على ذمة الإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وكلته، لتقديم بلاغ ضد طليقها سيد السويركي وآخرين.

وأضاف "ضبري"، أن طليقة رجل الأعمال المحبوس احتياطيا -حاليًا- تتهمه باختطافها وإيداعها في إحدى المستشفيات الشهيرة لإجهاضها بطريق فرم الصغار في الرحم.

وتابع المحامي، أن إدعاء موكلته يعتبر إجهاضا عن طريق العنف وجناية لا جنحة، طبقًا للمادة 260 من قانون العقوبات.

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