وزيرة الهجرة: جاهزون لأي استغاثة ترد إلينا من العالقين (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة العالقين بالخارج في المرة الأولى.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات رصدت أكثر من 2000 استغاثة من العالقين بالخارج، و80% من هذا الرقم موجود على أرض الإمارات، لافتة إلى أنهم لا يريدون العودة لمصر بل يريدون الوصول لعملهم بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنها تتلقى استغاثات على هاتفها الشخصي، مؤكدة أنهم يعملون على قدم وساق لتلقي جميع الاتصالات والاستغاثات، متابعة: "جاهزون لأي استغاثة ترد إلينا من العالقين بالخارج".

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