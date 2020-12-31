شاهد.. يوسف الحسيني يحذر من مشاهدة قنوات الإخوان: "الناس دي هتلعب في دماغك"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:50 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كـسـاب أحـمـد
حذر الإعلامي يوسف الحسيني من مشاهدة القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قائلًا: "الناس دي هتشوهلك الحقيقة وهتلعبلك في دماغك، انصحك بلاش، لكن من حقك تتفرج لبكن بوعي". 

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن بيان النائب العام حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني كان شديد الوضوح، لافتَا إلى أن تحقيقات النيابة في واقعة مقتل "ريجيني" بدأت في فبراير 2016 بعدما اكتشف بعض المارة وجود جثمان ملقى في طريق القاهرة-اسكندرية، واستمرت التحقيقيات في مقتله ما يقرب من 5 سنوات متصلة. 

وتابع الإعلامي، أن التحقيقات بينت أن "ريجيني" كان يتردد على مصر وتركيا وإسرائيل قبل مقتله، واستطاعت التحقيقات أن تحدد معارفه من الأجانب والمصريين، وتحركاته خلال أيامه الأخيرة، مشيرًا إلى أن التحريات بينت أن "ريجيني" كان يتحدث مع الباعة الجائلين في مصر قبل مقتله عن تغير الوضع السياسي في مصر على غرار ما حدث في بعض الدول العربية.

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