شاهد.. يوسف الحسيني يحذر من مشاهدة قنوات الإخوان: "الناس دي هتلعب في دماغك"

حذر الإعلامي يوسف الحسيني من مشاهدة القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قائلًا: "الناس دي هتشوهلك الحقيقة وهتلعبلك في دماغك، انصحك بلاش، لكن من حقك تتفرج لبكن بوعي".





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن بيان النائب العام حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني كان شديد الوضوح، لافتَا إلى أن تحقيقات النيابة في واقعة مقتل "ريجيني" بدأت في فبراير 2016 بعدما اكتشف بعض المارة وجود جثمان ملقى في طريق القاهرة-اسكندرية، واستمرت التحقيقيات في مقتله ما يقرب من 5 سنوات متصلة.



