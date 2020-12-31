شاهد.. رد ناري من إبراهيم عيسى على التنمر بالفنانة يسرا اللوزي وابنتها

انتقد الإعلامي، إبراهيم عيسى، حالة التنمر التي تعرضت لها الفنانة يسرا اللوزي وابنتها بعد قيام أحد المتابعين بالإساءة إلى حالة ابنتها التي تعاني من الصم.





وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أي حد أدنى من العقل يقول أن يتم التنمر والهجوم بالفنانة وابنتها، إيه البذاءة والوضاعة دي".





وكانت علقت الفنانة يسرا اللوزي، على قيام أحد المتابعين بالتنمر على ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعتها بـ"الطرش".





وقالت "يسرا" في اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "أنا عارفة إني مش هقدر أمنع التنمر، لأن هذه المشكلة آفة عالمية، ولكن حسيت في هذا الموقف إني لازم أرد وألقنه درس وأحرجه بالذوق".





وأضافت: "أنا عارفة أنه ليس سهلًا تغيير وجهة نظر أحد أو قناعاته، ولكن حبيت استغل عدد المتابعين الموجودين عندي علشان نديله درس، وفي نفس الوقت رديت لأني مثلي مثل أي أم لن أقبل التنمر على ابنتي لمجرد إني شخصية عامة".





وكان تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك التنمر بابنتها الصماء وسخر منها بعدما تحدثت عن طفلتها في برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي.





في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة".



