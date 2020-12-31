تطبيق سعر موحد لزيارة المناطق الآثرية في يناير وفبراير بالإسكندرية

أعلن محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، الأربعاء، عن الالتزام بتطبيق قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن تطبيق سعر موحد لدخول المناطق الأثرية والمتاحف لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة وذلك خلال شهري يناير وفبراير٢٠٢١.





ودعا "متولي"، خلال تصريح صحفي له، المصريين وخاصة الشعب السكندري بزيارة قلعة قايتباي بسعر تذكرة موحد لجميع المصريين وهو خمس جنيهات وهو سعر تذكرة الطالب لمدة شهرين يناير وفبراير، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وذلك بهدف تنشيط السياحة الثقافية.



