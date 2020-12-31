أسامة الأزهري: يجوز الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
شيماء حسن
قال الشيح أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه يجوز الاحتفال برأس السنة الجديدة، كما أنه يجوز تهنئة الأخوة الأقباط والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الاحتفال بمولد السيد المسيح هو جائز شرعًا كما يقول الله في آياته "السلام عليا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن سيدنا محمد كان يحتفل بمولده الكريم بصيام كل يوم اثنين، والإسلام يأمر المسلمين بالإيمان بالسيد المسيح حتى يكتمل إيمانهم. 

وأوضح أن العقل السلفي هو من ينكر الاحتفال بالسنة الجديدة ويوم ميلاد السيد المسيح حتى أنه ينكر الاحتفال بمولد النبي محمد، لافتًا إلى أن الحديث كل سنة عن هذا الأمر هو الأمر الغير جائز.

كما انتقد، من يسبون الدهر أو الزمن، مستطردًا "الله سبحانه وتعالى يقول لا تسبوا الدهر وانا الدهر الليل والنهار بيدي، فالزمن ليس فاعلا وليس خالقا وليس له إرادة"، مضيفا: "ما يحدث في الزمن ما أوجدها الزمن إنما المسبب والمقدر له وفقا لحكمته هو المولى جل جلاله، ولذلك عندما تقوم أنت بسب الزمن بما لم تفعله فإنك تتهكم على الله".

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