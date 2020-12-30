ليس ساسي.. الزمالك يبحث تجديد عقد نجم الأبيض

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يبحث مسؤولو لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس، تجديد عقد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد الأداء المميز الذي قدمه الاعب في الدوري المصري ولاسيما لقاء سموحة السكندري.

تجديد عقد أحمد أبو الفتوح في الزمالك 

وكان أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد سجل هدفًا «مارادونيا» في لقاء سموحة والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين نظيفين ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد أبو الفتوح مع القلعة البيضاء، 
 بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال أيام وتحديدًا مطلع شهر يناير المقبل.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالنادي الأبيض، أخطر أحمد أبو الفتوح بعقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة، لتجديد عقده بشكل طبيعي مع تعدليه.

وأتم المصدر أن أحمد أبو الفتوح رحب بفكرة تمديد عقده مع الزمالك، في الفترة المقبلة لاسيما وأن الاعب ينتظر وصول عرضا للاحتراف الخارجي بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في طوكيو.

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