إصابة ٣ من طاقم عمل "الشنطة" بفيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أصيب ٣ من طاقم عمل فيلم "الشنطة" بفيروس كوفيد ١٩ "كورونا" وهم مدير إنتاج شادي فتحي وأحمد عبداللاه مسئول أعمال الاكوربات والكوافير سامر النجار مما دفع منتج ومؤلف الفيلم الفنان تامر عبدالمنعم الإستقرار في دبي للإطمئنان علي حالتهم الصحية.

من ناحية قامت السلطات الاماراتية نقل المصابين إلي إحدي المستشفيات بدبي لتلقيهم العلاج.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف ومنتج فيلم "الشنطة" عن أسفه لإصابة ٣ من فريق عمل الفيلم بفيروس كورونا وقال: الحمد لله باقي الفريق عاد بالكامل إلي مصر بعد إجراء الفحوصات بسلام.

فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر إستكمال باقي تصوير مشاهده بالقاهرة بعد أيام.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

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