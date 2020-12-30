إرشادات الوقاية من كورونا أثناء التحدث مع الآخرين.. اعرفها

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لا تزال جائحة كورونا تتفشى فى مصر، التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بشكل يومى، إلى جانب حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، فى موجة ثانية، يؤكد الأطباء والباحثون أنها تعد أشد خطورة وأسرع انتشارا من الموجة الأولى التى بدأت فى شهر مارس الماضى بالصين، واجتاحت دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



وتحاول الحكومة المصرية إحكام سيطرتها على الموقف المتأزم، من خلال تشديد الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله من شخص لآخر، حتى يمكن السيطرة على الموجة الثانية من الجائحة، ومنع تفشيها بين المواطنين.



واتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فى اجتماعها الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات، المتعلقة بالأزمة، والتى من بينها التشديد على ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وفرض غرامة فورية، يتم تحصيلها من مخالفى القرار، وفى حالة الامتناع عن ذلك يحال إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، كما تم التشديد على المطاعم والكافيهات بالالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50%، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرض غرامة على المخالفين، ووقف النشاط لمدة اسبوع، مع تشديد العقوبة من خلال مضاعفة مدة الغلق فى حال تكرار المخالفة.



بالإضافة إلى ذلك، شددت الحكومة على منع إقامة أى تجمعات أو أى مظاهر للاحتفال برأس السنة، مع التشديد على منع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الشوارع أو فى دور المناسبات، واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين، سواء كانت دور المناسبات تلك تتبع جهات حكومية، أو جمعيات أهلية.



أما وزارة الصحة والسكان، فتبذل قصارى جهدها من أجل احتواء الأزمة، من خلال الاستعداد بالأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وفتح مستشفيات لعزل الحالات الخطيرة، مع التوجيه بعزل الحالات البسيطة منزليا ومتابعتها.



وإلى جانب دورها على الأرض، تمارس وزارة الصحة والسكان دورها التوعوى، من خلال تدشين حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الفيروس، وطرق الوقاية منه، ومن بين تلك الحملات، الإرشادات التى أعلنتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء التحدث مع الآخرين، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضى أفضل اختيار.



عند وجود ضرورة للتحدث مع الآخرين وجها لوجه، يجب اا يلى من إرشادات:



ارتداء الكمامة.



التباعد بمسافة لا تقل عن متر.



اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.





حصيلة كورونا فى مصر



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 111 ألفا، و40 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 54 حالة جديدة.



وأكدت الوزارة، فى بيانها، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، هو 135 ألفا، و233 حالة، من ضمنهم 111 ألفا، و40 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.