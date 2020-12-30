عاجل.. السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بانواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

كما عرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جهود قطاع التنمية المحلية الخاص برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحي على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية في الريف المصري على مستوى الجمهورية.

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