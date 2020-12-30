إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات

توفي رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما في مستشفى بالقدس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من تلقيه لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

 

وأكد الأطباء في بيان لهم، أن المريض كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة موجودة مسبقا.

 

وتلقى الرجل المسن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، خلال فترة ما بعد الظهر كجزء من برنامج التلقيح الشامل الإسرائيلي، لكن تدهورت صحته وفقد وعيه فيما بعد بمنزله.

 

وعمل المسعفون، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، على إنعاشه أثناء نقله إلى مركز هداسا ماونت سكوبس الطبي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاته.

 

وقال المستشفى إن الرجل كان يعاني من ظروف صحية "مزمنة ومعقدة وصعبة"، دون أن يحدد نوعها.

 

وهذه ثاني وفاة خلال يومين، حيث فارق رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 75 عاما الحياة بعد تلقيه تطعيما ضد فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هذا المسن، الذي كان يعاني من أمراض في القلب، وأصيب سابقا بنوبات قلبية، توفي في منزله، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.

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