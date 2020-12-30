المبعوث الدولي إلى اليمن يندد باستهداف مطار عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:42 م
انفجارات عدن
انفجارات عدن
وكالات

ندد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالهجوم الإرهابي الجبان على مطار عدن باليمن.

 

وأعلنت مصادر أمنية، منذ قليل، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات مطار عدن، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وقد وصلت الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياض.

 

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

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