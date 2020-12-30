عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم اصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الادارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.

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واوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد ان هذا القرار يأتي في اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي و تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك و بهدف التيسير على اصحاب المعاشات والتخفيف عنهم مشيراً الي ان حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها اصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الالكتروني ودفع الفواتير بالإضافة الي إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً علي الحساب بهدف تحقيق اكبر استفادة لأصحاب المعاشات.