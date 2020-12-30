افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن الوحدة تحتوي على جهاز الميكروسكوب الإلكتروني من طراز «Sigma 500VP» من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية «CARL ZEISS» والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى انتاج الميكروسكوبيات العلمية عالية الدقة والكفاءة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه علي مستوى الشرق الأوسط بما يتميز به من قدرة تكبيريه هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانوميتر، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من ستة لواقط إلكترونية «detectors» لتصوير وتحليل مختلف العينات في مجال علوم المواد النانوميترية والعلوم البيولوجية والهندسية وغيرها.

من جانبه صرح الدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، أن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين في كليات العلوم والطب البشري والصيدلة والطب البيطرية والأسنان داخل وخارج الجامعة، الأمر الذى ينعكس ايجابيا في زيادة النشر الدولي، ويدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه، ويمكن استخدام الميكروسكوب في تصوير الميكروبات قبل وبعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة، علاوة على تقديم خدمات للمناطق الصناعية من مصانع الإسمنت ومحطات معالجة المياه.

وأشار البيان، إلى الدكتور احمد فرغلي، قام بتسليم درع الكلية الى الدكتور منصور حسن لدعمة الدائم والمستمر للكلية، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة بالعملية البحثية والتعليمية بالكلية.
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف
افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه بجامعة بني سويف

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