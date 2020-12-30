حملة تموينية تطارد سيارة محملة بـ60 شيكارة دقيق ببني سويف (صور)

شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومواجهة كافة صورالغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية.





وفي هذا السياق واصلت محافظة بني سويف بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية تكثيف حملاتها على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.





وقامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله، وبالاشتراك مع مباحث التموين والتنسيق مع إدارة التموين بالفشن، بحملة بقيادة أحمد دياب وكيل المديرية، وأشرف القاسي مدير إدارة الفشن، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ60 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها، بغرض البيع في السوق السوداء.



