لافروف يؤكد استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا.

 

وقال لافروف، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات".

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية سلام في ليبيا.

 

وفي سياق آخر، أكد مستشار منظمة ليبيا لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن مصر تهتم بكل أقاليم ليبيا وليس الشرق فقط.

 

وأضاف الرميح خلال لقائه قناة الغد، أن زيارة وفد الجنوب الليبي للقاهرة هدفها التأكيد على ضرورة توحيد الأقاليم الثلاث في ليبيا.

 

وأوضح أن الجنوب الليبي أكثر منطقة عانت بشدة في الـ10 سنوات الماضية من تهميش وتدهور أحوال اقتصادية واجتماعية.

 

وشدد على أن القاهرة حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجنوب الليبي مخترق من تجار المخدرات والمجرمين.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسكو لافروف روسيا الازمة الليبية

أخبار تهمك

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

منذ ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

فريق إسباني يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شكري": الوضع في ليبيا "مقلق".. والأزمة لن تحل إلا بالحوار

البرلمان الليبي يرحب بتدخل روسيا لتسوية الأزمة الليبية

البرلمان الليبي يكشف عن الحل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا

خبير: 3 شروط لابد من توافرها حتى تستقر ليبيا (فيديو)

لافروف: ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية سلام في ليبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

10:21 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»