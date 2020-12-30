ألمانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل للمرة الأولى أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و664726 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 30978 وفاة.

 

وكانت السلطات الصحية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أعلنت عن تسجيلها حالتين جديدتين للإصابة بـ "السلالة البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة في الولاية، إن خبراء معهد الطب في مدينة هانوفر رصدوا السلالة الجديدة، بعد تحليل عينات لرجل توفي وزوجته في وقت سابق ، مشيرة إلى أنهما قد أصيبا بالفيروس في نوفمبر الماضي.

 

وسجلت ألمانيا، يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

 

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