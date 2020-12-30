صفقة النصر المرتقبة تصل إلى الرياض

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
وصل اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشارييوف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي يوم أمس الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل إنهاء إجراءات توقيع العقود بشكل رسمي مع فريق نادي النصر السعودي.


وكانت بعض المصادر الصحفية السعودية أكدت أن الصفقة في طريقها للإعلان الرسمي وذلك بسبب حاجة العالمي لتدعيم الصفوف بعد النتائج السلبية التي يحققها مؤخراً.


يُذكر أن اللاعب سبق وأن خضع للكشف الطبي في مدينة أبوظبي الإماراتية تمهيداً للتوقيع مع العالمي وذلك بعد البداية السيئة لرفقاء حمدالله في الدوري وإحتلالهم المركز قبل الأخير برصيد ثمانية نقاط فقط.

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