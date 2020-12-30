عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة وذلك خلال التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق يوم أمس الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.


وشارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء في جزء من المران وذلك بعد أن إشتكى خلال الأيام الماضية من الإصابة بكدمة في القدم الأمر الذي جعله يغيب عن مواجهة سموحة الماضية.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي إنبي يوم السبت القادم ويُمني الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو النفس بمشاركة ساسي بجوار طارق حامد في وسط الملعب.

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