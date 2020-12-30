محمد منير يطرح "باب الجمال" عبر أحد تطبيقات الموسيقى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر

طرح النجم محمد منير أغنيته الجديدة "باب الجمال" عبر أحد تطبيقات الموسيقى لشركة اتصالات شهيرة.

واحتل برومو الأغنية مركزا متقدما بقائمة Trending يوتيوب.

ونشر منير، مقطع فيديو عبر حسابه على الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن البرومو الخاص باغنيته الجديد "باب الجمال".

وعلق محمد منير، على الفيديو قائلاَ: "باب الجمال.. الكينج محمد منير، واستنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال قريبًا جدًا".

أغنية" باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونك

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 6 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»