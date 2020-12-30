محمد منير يطرح "باب الجمال" عبر أحد تطبيقات الموسيقى

طرح النجم محمد منير أغنيته الجديدة "باب الجمال" عبر أحد تطبيقات الموسيقى لشركة اتصالات شهيرة.

واحتل برومو الأغنية مركزا متقدما بقائمة Trending يوتيوب.





ونشر منير، مقطع فيديو عبر حسابه على الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن البرومو الخاص باغنيته الجديد "باب الجمال".





وعلق محمد منير، على الفيديو قائلاَ: "باب الجمال.. الكينج محمد منير، واستنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال قريبًا جدًا".





أغنية" باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.



