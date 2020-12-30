بعد ظهور السلعوة في قنا .. "ورنة" تقتحم مقهى وتثير ذعر الزبائن (فيديو)

علق محمد عبيد، على اقتحام "ورنه" المقهى الذي يمتلكه، ما أثار الرعب بين الزبائن، قائلًا هذا الحيوان عندما أقتحم المقهى تم ضربها على رأسها حتى فقدت الوعي، خاصة أنها بطيئة في الجري.





وتابع "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسين، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن "الورنة" من فصائل التمساح وتتغذى على الفئران، ومن الممكن أن تأكل إنسان إذا كمان نائمًا، لافتًا إلى أن الحيوان يمتص الدم حتى موت الفريسة..



