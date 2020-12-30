بعد ظهور السلعوة في قنا .. "ورنة" تقتحم مقهى وتثير ذعر الزبائن (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
ظهور الورنة في المقهى
ظهور الورنة في المقهى
كـسـاب أحـمـد
علق محمد عبيد، على اقتحام "ورنه" المقهى الذي يمتلكه، ما أثار الرعب بين الزبائن، قائلًا هذا الحيوان عندما أقتحم المقهى تم ضربها على رأسها حتى فقدت الوعي، خاصة أنها بطيئة في الجري.

وتابع "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسين، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن "الورنة" من فصائل التمساح وتتغذى على الفئران، ومن الممكن أن تأكل إنسان إذا كمان نائمًا، لافتًا إلى أن الحيوان يمتص الدم حتى موت الفريسة.. 

وأشار إلى أن زيل "الورنة" مثله مثل السيف بالضبط، وإذا قامت بضرب أحد فكأنه ضُرب بالسيف، مضيفًا أنه أطلق هذا الحيوان لأنه روح، معقبًا: "هذا الحيوان متواجد لدينا ومتعارف عليها بصورة عادية جدًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ورنة سلعوة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

منذ ساعة و 23 دقيقة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 8 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

في كمبوديا.. كافيه يقدم القهوة مع الثعابين والعقارب الحية (صور)

حديقة الحيوان عن ظهور تمساح بالمهندسين: "لا نعلم عنه شيء" (فيديو)

رادس : متشددون يقتحمون مقهى للمفطرين و يحاولون حرقهم

شاهد.. "صعيدي" يصارع "ورنة" كالتمساح تسببت في انقلاب دراجته ويتمكن من قتلها

"الفجر" يحاور أول مدرب أسود في صعيد مصر.. "مشوراي بدأ بتربية أسد بمنزلي" (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»