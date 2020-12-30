محافظ الغربية عن قرار غلق الأسواق بالمحافظة لمدة شهر: إجراء احتياطي (فيديو)
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس طارق رحمي، محافظ الغربية، إن خطر جائحة كورونا مازال موجود، ونعمل على توعية المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن قراراه بإغلاق الاسواق شهر إجراء احتياطي، خاصة أن الأسواق هي أحد الأماكن التي تشهد تكدسًا بالمواطنين، ما يزيد من انتشار فيروس كورونا.
وتابع محافظ الغربية، أن الأسواق اليومية لم تغلق، ولكن السوق الاسبوعي هو الذي تم إلغائه، لأنه يكون مزدحم بصورة كبيرة، ولا يطبق فيه أي نوع من الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه قرر أيضا إغلاق الاسواق الماشية، لأنها تشهد تكدس كبير بالمواطنين.
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