شاهد.. وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل الموجه الثانية من فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
علق الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، على ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدول الأجنبية قائلًا إن كورونا متعدد الأوجه ويهاجم جسم الإنسان بطرق مختلفة"، مشيرا إلى أن سرعة وكثافة انتشار فيروس كورونا قد تحد بعد فترة غير طويلة من قدرة الفيروس على إحداث إصابات جسيمة بالإنسان.


وقال "العدوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، إن العالم بصدد جائحة فيروس كورونا الشرس الذى يتميز بسرعة التحور في عدة سلالات.

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أنه تم التحذير من الموجة الثانية لفيروس كورونا الذى ينشط في فصل الشتاء، مؤكدا أن اتباع الإجراءات الاحترازية هي الضمان لمواجهة فيروس كورونا. 

ونوه بأن العديد من دول العالم أعلنت الوصول إلى لقاحات لفيروس كورونا لكن فعاليتها حتى الأن ليست نهائية، لافتا إلى أن العالم يسعى إلى الوصول للقاح يقضي على الوباء.

وتابع وزير الصحة الأسبق،: "لا تستطيع أي هيئة دولية إجازة عقار قبل الوصول إلى نتائج إيجابية في القضاء على الفيروس".

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