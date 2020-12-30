شاهد.. مستشار الرئيس للصحة: لم نصل إلى ذروة الموجة الثانية لكورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن هناك تزايدًا في إصابات فيروس كورونا يوميًا، وبعدها نصل مرحلة الثبات، ثم مرحلة الانخفاض، وهذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولذلك لم يستطيعوا تحديد ذروة كورونا حاليًا.





وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أننا لم نصل إلى ذروة كورونا حتى الآن، لافتًا إلى أنه لا يوجد توقع محدد لمدى الزيادة في الإصابات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم يتابعون معدل الحالات بدقة شديدة.



