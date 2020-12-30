شاهد.. مستشار الرئيس للصحة: لم نصل إلى ذروة الموجة الثانية لكورونا حتى الآن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن هناك تزايدًا في إصابات فيروس كورونا يوميًا، وبعدها نصل مرحلة الثبات، ثم مرحلة الانخفاض، وهذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولذلك لم يستطيعوا تحديد ذروة كورونا حاليًا.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أننا لم نصل إلى ذروة كورونا حتى الآن، لافتًا إلى أنه لا يوجد توقع محدد لمدى الزيادة في الإصابات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم يتابعون معدل الحالات بدقة شديدة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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