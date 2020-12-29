وزارة التربية الإسرائيلية تعلن عن خطة لتلقيح المعلمين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة التربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق حملة جديدة لتلقيح المعلمين في جميع أنحاء إسرائيل بعد احتجاج نقابة المعلمين.

 

وقال وزير التربية والتعليم يوآف جالانت في تغريدة على "تويتر": "بدءا من الأسبوع المقبل، سنطلق حملة تلقيح معلمي ومعلمات المدارس ومديري المدارس في جميع أنحاء البلاد".

 

وأضاف: "المعلمون هم مفتاح نجاح أطفال إسرائيل، فهم من بين أكثر الناس تعرضا لفيروس كورونا. لذلك فمن واجبنا أن نعطيهم الأولوية كجزء من حملة التطعيم"، مؤكدا أن "تلقيحهم سيساعدنا على ترك المدارس مفتوحة مع الحفاظ على صحة المعلمين والطلاب".

 

وبدأت إسرائيل حملتها للتطعيم قبل 9 أيام، مع إعطاء الأولوية لمسؤولي الصحة ومن هم فوق 60 عاما والمجموعات المعرضة للخطر.

 

وقال وزير الصحة يولي ادلشتاين اليوم: "قمنا بتطعيم ما يقرب من 495 ألف شخص حتى الآن في 9 أيام فقط من الحملة، وهو رقم أعلى من عدد المصابين منذ بداية الوباء وهو 408990 مصابا منذ شهر مارس".

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