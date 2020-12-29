بين التألق والانكسار.. حصاد المحترفين المصريين في 2020

شهد عام 2020 الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة تألق كبير للمحترفين المصريين في أوروبا، حيث نجح بعضهم في حصد البطولات والألقاب رفقة أنديتهم الأوروبية، بينما لم يحالف النجاح بعض اللاعبين والذين غادروا القارة العجوز وعادوا مجددًا إلى الدوري المصري في الموسم الحالي.

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي واحد من أنجح المحترفين المصريين في أوروبا، تألق بشكل لافت للأنظار رفقة الريدز في العام الحالي، وحطم العديد من الأرقام القياسية وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة رفقة فريقه، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج الليفر بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب 30 عامًا، كما احتل المرتبة السادسة في قائمة جائزة "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم.





نجح أيضًا أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في اعتلاء منصات التتويج مع فريقه أولمبياكوس اليوناني في الموسم الماضي، حيث حصد مع فريقه الثنائية المحلية (الدوري اليوناني – كأس اليونان) ليسجل اسمه ضمن قائمة المحترفين المصريين المتوجين بالبطولات في أوروبا.





أما محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، بدأ العام معارًا لنادي بشكتاش التركي وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق التركي ونال إشادة الجميع مما دفع مسئولي الجانرز لاستعادة جهوده مجددًا بعد انتهاء إعارته، وحصد مع الفريق اللندني لقب بطولة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) على حساب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه مواطنه محمد صلاح.





محمود حسن "تريزيجيه" رغم عدم تتويجه بأي بطولات مع أستون فيلا في العام الحالي، إلى أنه لعب دورًا هامًا في بقاء فريقه في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بفضل أدائه الرائع وأهدافه الحاسمة، كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وكان قريبًا من حصد لقب البطولة قبل فوز السيتي بنتيجة 2-1.





بعيدًا عن المحترفين المصريين الذين حققوا نجاحات مع أنديتهم الأوروبية في عام 2020، كان هناك بعض اللاعبين الذين ساقهم القدر لمغادرة القارة العجوز والعودة مجددًا للدوري المصري الممتاز وعلى رأسهم رمضان صبحي والذي انتقل بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز قادمًا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي.





كما عاد لمصر أيضًا علي غزال مدافع منتخب مصر بعد فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني، وانضم إلى صفوف نادي سموحة، كما عاد أيضًا اللاعب أمير عادل الشهير بـ"ألكساندر ياكوبسن" صانع ألعاب سارسبورج النمساوي السابق وانضم لصفوف نادي وادي دجلة بعد فشل انتقاله للزمالك بسبب رفض البرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض إكمال التعاقد معه رغم توقيعه عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمي.





أما أحمد حجازي انتقل إلى الدوري السعودي وانضم لصفوف نادي اتحاد جدة قادمًا من نادي وست بروميتش وظهر نجم الفراعنة بمستوي رائع خلال المباريات التي خاضها مع الفريق السعودي حتى الآن.



