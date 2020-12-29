موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواصلة رحيله الإفريقية نحو الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي يحمل الأحمر نسخته الأخيرة التي حصدها للمرة التاسعة.





موعد مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر





حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الفوز على سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.





من جانبه كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد مباراة العودة أمام سونديب بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.





وأتم عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أن مواجهة الأهلي ضد سونديب ستُقام يوم الخامس من يناير المقبل، بعد موافقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على هذا الموعد.



