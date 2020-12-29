موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواصلة رحيله الإفريقية نحو الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي يحمل الأحمر نسخته الأخيرة التي حصدها للمرة التاسعة.

موعد مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الفوز على سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد مباراة العودة أمام سونديب بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأتم عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أن مواجهة الأهلي ضد سونديب ستُقام يوم الخامس من يناير المقبل، بعد موافقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على هذا الموعد.

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة

منذ ساعة و نصف

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ ساعة

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ 37 دقيقة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

آخر تطورات إصابة ثنائي الاتحاد السكندري

منذ ساعتين

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

05:02 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»