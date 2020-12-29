مسؤول بريطاني: نحتاج إلى تحرك حاسم لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:57 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحتاج إلى تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد، لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير.

 

وقال المستشار البريطانية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نحن بصدد الدخول في مرحلة جديدة شديدة الخطورة من جائحة كورونا".

 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 210 حالات وفاة، و34,639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تزامنًا مع تفشي سلالة جديدة من المرض في البلاد.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,256,005 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 70,405 حالات، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وسبق أن بريطانيا يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.

 

 

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