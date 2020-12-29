بينيتيز وتوخيل مرشحان لتدريب آرسنال

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإسباني ميكيل أرتتيا المدير الفني لآرسنال في منصبه في الفترة المقبلة وذلك بسبب نتائج الفريق المخيبة للآمال في الموسم الحالي.





وألمحت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن المدير الفني الإسباني رافائيل بينيتيز قد يكون هدفاً لإدارة آرسنال في حال إقالة ميكيل أرتيتا من منصبه.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أيضاً أن آرسنال دخلت في مفاوضات مع الألماني توماس توخيل من أجل تولي قيادة الفريق علماً بأن توخيل تمت إقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة, حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 8 مباريات.



