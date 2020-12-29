بينيتيز وتوخيل مرشحان لتدريب آرسنال

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:48 م
توخيل
توخيل
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإسباني ميكيل أرتتيا المدير الفني لآرسنال في منصبه في الفترة المقبلة وذلك بسبب نتائج الفريق المخيبة للآمال في الموسم الحالي.

وألمحت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن المدير الفني الإسباني رافائيل بينيتيز قد يكون هدفاً لإدارة آرسنال في حال إقالة ميكيل أرتيتا من منصبه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أيضاً أن آرسنال دخلت في مفاوضات مع الألماني توماس توخيل من أجل تولي قيادة الفريق علماً بأن توخيل تمت إقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة, حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 8 مباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة توخيل الاخبار الرياضية ارسنال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ماسكيرانو يكشف وجهة ميسي المقبلة حال رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

تريزيجيه يقترب من العودة إلى تركيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سر غياب كهربا عن مران الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 4 ساعات

٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»