طريقة الاستعلام عن الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لصرف 500 جنية خلال شهر يناير المقبل (وزارة القوى العاملة)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:48 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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طريقة الاستعلام عن الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لصرف 500 جنية خلال شهر يناير المقبل (وزارة القوى العاملة)

الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021، اتاحت وزارة القوي العاملة العديد من الطرق التى من خلالها يمكن للمواطنين اصحاب العمالة الغير منتظمة معرفة مدى استحقاقيتهم لصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة. 

حيث انتهت وزارة القوي العاملة التى تعمل على صرف منحة العمالة الغير منتظمة بتوجيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال شهر ديسمبر الجارى لأكثر من 2 مليون عامل، واعلنت الوزارة عن صرف دفعة جديدة خلال شهر يناير القادم 2021، ويمكن الاستعلام عن هذه الدفعة الجديدة من خلال الطرق التى سنقدمها لكم من خلال هذا المقال.

الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021
بعد انتهاء وزارة القوي العاملة من صرف الدفعة الرابعة خلال شهر ديسمبر، اعلنت على انة تم اختيار اكثر من مليون عامل لصرف دفعة جديدة خلال شهر يناير  للعام الجديد 2021، حيث يتم اختيار اسماء العاملين بناءً على مدى استحقاقيتهم للحصول على 500 جنية المقدمة من رئاسة الجمهورية.

وجدير بالذكر بأنة سوف تقوم الوزارة بالبدأ في صرف هذه الدفعة الجديدة من يوم 10 من شهر يناير 2021، وتستمر عملية الصرف حتى الانتهاء من صرف المنحة لجميع المستحقين.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
مع التساؤلات الكثير من قبل المواطنين حول معرفة طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، اعلنت الوزارة بأنة يمكن معرفة مدى استحقاقية صرف المنحة من خلال ارسال الرقم القومي عبر رقم 2030 في رسالة نصية، وانتظار الرد من الوزارة من نفس الرقم بإستحقاقك لصرف المنحة ام لا.

طريقة الاستعلام عن الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لصرف 500 جنية خلال شهر يناير المقبل (وزارة القوى العاملة)

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